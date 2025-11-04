盤中速報 - 費城半導體大跌3%，報7052.49點
截至台北時間04日10:34，費城半導體下跌218.48點（或3%），暫報7052.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：+1.44%
- 近 1 月：+10.44%
- 近 3 月：+29.28%
- 近 6 月：+65.36%
- 今年以來：+44.8%
焦點個股
費城半導體成分股以萊迪思半導體(LSCC-US)領跌。萊迪思半導體(LSCC-US)下跌6.62%；安可(AMKR-US)下跌5.92%；美光科技(MU-US)下跌5.76%；英特格(ENTG-US)下跌4.61%；超微半導體(AMD-US)下跌4.49%。
