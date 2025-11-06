盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報7046.24點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日11:37，費城半導體下跌144.03點（或2%），暫報7046.24點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.88%
- 近 1 月：+6.14%
- 近 3 月：+29.28%
- 近 6 月：+65.06%
- 今年以來：+43.19%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌7.25%；高通(QCOM-US)下跌3.63%；安可(AMKR-US)下跌3.5%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.8%；英特爾(INTC-US)下跌2.4%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲15.09%；和康電訊(MTSI-US)上漲6.31%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.67%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.03%；美光科技(MU-US)上漲0.17%。
