search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌2%，報7046.24點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日11:37，費城半導體下跌144.03點（或2%），暫報7046.24點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.88%
  • 近 1 月：+6.14%
  • 近 3 月：+29.28%
  • 近 6 月：+65.06%
  • 今年以來：+43.19%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌7.25%；高通(QCOM-US)下跌3.63%；安可(AMKR-US)下跌3.5%；芯源系統(MPWR-US)下跌2.8%；英特爾(INTC-US)下跌2.4%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲15.09%；和康電訊(MTSI-US)上漲6.31%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.67%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲1.03%；美光科技(MU-US)上漲0.17%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7005.94-2.56%
超微半導體236.1901-7.86%
高通172.09-4.25%
安可34.7-5.06%
芯源系統962-3.81%
英特爾37.1901-3.10%
連貫155.095+15.2%
和康電訊158.84+6.12%
凌雲邏輯120.21+0.66%
邁威爾科技93.175+0.30%
美光科技235.4545-0.86%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty