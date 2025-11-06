盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7117.49點
鉅亨網新聞中心
截至台北時間06日11:01，費城半導體下跌72.78點（或1.01%），暫報7117.49點。
歷史漲跌幅
- 近 1 週：-1.88%
- 近 1 月：+6.14%
- 近 3 月：+29.28%
- 近 6 月：+65.06%
- 今年以來：+43.19%
焦點個股
費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.09%；安可(AMKR-US)下跌1.93%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.78%；高通(QCOM-US)下跌1.76%；科磊(KLAC-US)下跌1.58%。
部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲15.76%；和康電訊(MTSI-US)上漲6.2%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.22%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.67%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.25%。
