search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

盤中速報 - 費城半導體大跌1.01%，報7117.49點

鉅亨網新聞中心


截至台北時間06日11:01，費城半導體下跌72.78點（或1.01%），暫報7117.49點。

歷史漲跌幅

  • 近 1 週：-1.88%
  • 近 1 月：+6.14%
  • 近 3 月：+29.28%
  • 近 6 月：+65.06%
  • 今年以來：+43.19%

焦點個股


費城半導體成分股以超微半導體(AMD-US)領跌。超微半導體(AMD-US)下跌5.09%；安可(AMKR-US)下跌1.93%；芯源系統(MPWR-US)下跌1.78%；高通(QCOM-US)下跌1.76%；科磊(KLAC-US)下跌1.58%。

部分成分股表現相對穩健，連貫(COHR-US)上漲15.76%；和康電訊(MTSI-US)上漲6.2%；邁威爾科技(MRVL-US)上漲2.22%；凌雲邏輯(CRUS-US)上漲1.67%；萊迪思半導體(LSCC-US)上漲1.25%。

文章標籤

美股美股盤中美股指數盤中速報費城半導體

相關行情

台股首頁我要存股
費城半導體7109.83-1.12%
超微半導體242.84-5.26%
安可35.76-2.16%
芯源系統968.93-3.12%
高通175.29-2.46%
科磊1209.65-1.42%
連貫156.2+16.0%
和康電訊159.365+6.47%
邁威爾科技94.6055+1.84%
凌雲邏輯121.68+1.89%
萊迪思半導體63.63+0.76%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty