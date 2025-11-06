TPK-KY斥資58億元收購奕力23.83%股權 瞄準半導體與 AI布局

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-06 21:27

觸控面板廠 TPK-KY 宸鴻 (3673-TW) 今（6）日宣布重大轉型布局，董事會通過簽訂股權轉讓契約，將以總交易金額 58.07 億元，取得 ITH 奕力科技 (6962-TW) 的 23.83% 股權。此交易將使宸鴻成為奕力最大股東，並取得三席董事席位。

本次股權收購的換算價格為奕力每股 49.5 元，宸鴻將透過取得東博資本及仲方資本旗下共 7 間境外子公司之全部股權，間接持有奕力普通股 1 億 1732 萬 1875 股。該股權轉讓案將全數以等值美金於境外交易，預計於 2026 年 1 月完成全部股份轉讓程序。

宸鴻科技董事長江朝瑞表示，公司多年來專注於觸控技術研發製造，但因技術演變使公司成長動能受限，故近年積極尋求轉型機會。這次投資奕力科技，讓宸鴻正式進入半導體產業。

江朝瑞指出，在 AI 及消費性電子產品持續演進下，半導體產業持續成長可期。奕力為顯示器驅動 IC 領導廠商，具備堅實的技術能力與深厚穩固的客戶關係，未來可望與宸鴻的核心競爭力深度結合，發揮最大綜效。