鉅亨速報 - Factset 最新調查：Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)EPS預估下修至2.69元，預估目標價為60.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)做出2025年EPS預估：中位數由2.83元下修至2.69元，其中最高估值7.03元，最低估值2.17元，預估目標價為60.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|7.03(7.03)
|6.57
|9.87
|最低值
|2.17(2.17)
|3.48
|6.27
|平均值
|3.56(3.58)
|5.38
|8.17
|中位數
|2.69(2.83)
|5.69
|8.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|68.27億
|75.41億
|102.06億
|110.88億
|最低值
|54.60億
|58.06億
|64.83億
|110.88億
|平均值
|59.39億
|66.19億
|78.37億
|110.88億
|中位數
|56.30億
|66.20億
|75.17億
|110.88億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.61
|2.34
|2.66
|7.72
|11.09
|營業收入
|42.35億
|49.76億
|96.28億
|214.78億
|120.32億
詳細資訊請看美股內頁：
Grupo Financiero Galicia - ADR(GGAL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
