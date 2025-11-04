鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.66元，預估目標價為77.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.6元下修至-0.66元，其中最高估值0.12元，最低估值-0.74元，預估目標價為77.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.12(0.12)
|1.22
|1.95
|1.48
|最低值
|-0.74(-0.73)
|-0.12
|0.68
|1.22
|平均值
|-0.58(-0.55)
|0.41
|1.2
|1.38
|中位數
|-0.66(-0.6)
|0.34
|1.06
|1.42
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|32.32億
|37.38億
|42.55億
|46.02億
|最低值
|31.47億
|34.90億
|39.14億
|43.22億
|平均值
|31.88億
|36.06億
|40.65億
|44.66億
|中位數
|31.64億
|36.00億
|40.29億
|44.57億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
