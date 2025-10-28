鉅亨速報 - Factset 最新調查：精密科學(EXAS-US)EPS預估下修至-0.59元，預估目標價為70.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對精密科學(EXAS-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.58元下修至-0.59元，其中最高估值0.22元，最低估值-0.73元，預估目標價為70.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|0.22(0.22)
|1.22
|1.95
|1.68
|最低值
|-0.73(-0.73)
|-0.12
|0.88
|1.41
|平均值
|-0.49(-0.48)
|0.5
|1.28
|1.53
|中位數
|-0.59(-0.58)
|0.47
|1.26
|1.52
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|31.68億
|36.62億
|41.19億
|45.14億
|最低值
|31.47億
|34.90億
|38.90億
|42.06億
|平均值
|31.56億
|35.55億
|39.88億
|43.48億
|中位數
|31.55億
|35.55億
|39.81億
|43.54億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-5.61
|-3.48
|-3.54
|-1.13
|-5.59
|營業收入
|14.91億
|17.67億
|20.84億
|25.00億
|27.59億
詳細資訊請看美股內頁：
精密科學(EXAS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
