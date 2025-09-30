鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-09-30 18:16

台灣 LG 今 (30) 日舉辦中秋媒體餐敘，董事長鄭淵寬指出，LG 將持續引進更多進階技術與 AI 解決方案，拓展智慧家庭的可能性，為台灣消費者打造懂生活、更懂你的智慧生活體驗。LG 以情感智慧為核心，深化 AI 技術於產品研發，讓科技不僅限於技術與效率提升，更能感知、理解並回應真實需求。

台灣LG積極應對明年挑戰 AI結合居家生活、翻轉教育打造智慧生態系。(圖：台灣LG提供)

鄭淵寬指出，AI 的未來價值不只在於運算速度，更在於能否真正貼近人心、回應生活所需。雖然明年業績預判困難，但公司已做好準備，透過有效管理不可預見的風險，最終業績取決於如何讓客戶滿意。

技術布局方面，LG 長期深耕人工智慧領域，透過 LG ThinQ 平台將各式智慧裝置串連成完整生態系。LG 擁有遍布全球的大量智慧裝置，累積龐大的第一手生活數據，持續強化 AI 系統對使用者行為與情境變化的理解，使其能更貼近實際情況地辨識並做出最佳應對。

在技術層面，LG 研發涵蓋自然語言處理、語音辨識與空間感知等核心能力，也投入開發 AI 晶片，結合軟體演算法，讓裝置具備更高效能與更低耗能。整合品牌軟硬體的雙重優勢，LG 打造出真正以人為本的 AI 體驗，邁向零勞務家庭的願景。