鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-11-04 13:30

加密貨幣閃崩+南向資金減持 國泰君安國際早盤一度挫跌近17%（圖：Shutterstock）

值得注意的是，國泰君安國際大跌背後，南向資金連續減持的訊號明顯。

根據 Wind 數據顯示，過去一個月南向資金淨減持逾 7100 萬股，上周一 (10 月 27 日) 更曾一天減持超過 2500 萬股，有分析認為虛擬貨幣市場崩跌可能是導火線。

此外，全球市場市場進入「殺高位資產」階段，今年來不斷飆漲的南韓綜合指數早盤挫跌 2%。

不過，券商股基本面支撐仍在。香港市場方面，今年前三季港交所迎來 66 檔新股，融資 235 億美元居全球首位，新股數量及融資額分別年增 45%、192%。

在中國市場，42 家上市券商今年前三季營收人民幣 4195.6 億元、歸母淨利潤 1690.49 億元，年增率分別為 17.02%、62.38%，經紀、投資、資管等業務均實現回暖，其中經紀及兩融受政策推動高增，投行再融資規模擴張，自營隨指數上漲增收，資管規模穩步提升。

估值方面，萬得證券 Ⅱ(申萬) 類 PB(LF) 約 1.43 倍，處於過去一 / 三 / 五年 71%、80%、54% 的分位。