加密貨幣閃崩+南向資金減持 國泰君安國際早盤一度挫跌近17%
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
今 (4) 日港股早盤三大指數漲跌不一，今年最大漲幅近 600% 的「熱門中資券商股」國泰君安國際(01788-HK) 盤中遭遇重挫，一度暴跌近 17%，領跌港股中資券商板塊，A 股券商類股亦受拖累，多數個股殺跌，板塊指數出現技術破位走勢。。
值得注意的是，國泰君安國際大跌背後，南向資金連續減持的訊號明顯。
根據 Wind 數據顯示，過去一個月南向資金淨減持逾 7100 萬股，上周一 (10 月 27 日) 更曾一天減持超過 2500 萬股，有分析認為虛擬貨幣市場崩跌可能是導火線。
從昨夜至今晨，虛擬貨幣全線暴跌，引發區塊鏈概念股集體擔憂，除國泰君安國際外，金湧投資、美圖公司等概念股均跌超 10%。
此外，全球市場市場進入「殺高位資產」階段，今年來不斷飆漲的南韓綜合指數早盤挫跌 2%。
不過，券商股基本面支撐仍在。香港市場方面，今年前三季港交所迎來 66 檔新股，融資 235 億美元居全球首位，新股數量及融資額分別年增 45%、192%。
在中國市場，42 家上市券商今年前三季營收人民幣 4195.6 億元、歸母淨利潤 1690.49 億元，年增率分別為 17.02%、62.38%，經紀、投資、資管等業務均實現回暖，其中經紀及兩融受政策推動高增，投行再融資規模擴張，自營隨指數上漲增收，資管規模穩步提升。
估值方面，萬得證券 Ⅱ(申萬) 類 PB(LF) 約 1.43 倍，處於過去一 / 三 / 五年 71%、80%、54% 的分位。
中信建投指出，市場過度聚焦短期交易壓力，如今年第四季高基數對交投的影響，卻忽略基本面修復的廣度。當前證券業景氣度已從經紀、自營延伸至投行、資管等多領域，長期修復邏輯未變。
