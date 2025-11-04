習近平見俄羅斯總理 稱把中俄合作的蛋糕做好

search icon



據《央視》報導，中國國家主席習近平周二（4 日）上午在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京，表示雙方要保持密切協調，把中俄合作的蛋糕做好。

cover image of news article
習近平周二上午在北京人民大會堂會見俄羅斯總理米舒斯京。（圖：新華社）

習近平指出，今年以來，中俄關係錨定更高水準、更高品質發展目標，在風高浪急的外部環境中篤定前行。維護好、鞏固好、發展好中俄關係，是雙方的戰略抉擇。


習近平說，他同俄羅斯總統普丁在莫斯科和北京兩次會晤，就中俄關系中的戰略性、全局性問題深入交流，作出新的謀劃和部署。雙方要保持密切協調，落實共識，把中俄合作的蛋糕做好。

習近平強調，雙方要穩步擴大相互投資，展開好能源、互聯互通、農業、航空航天等傳統領域合作；挖掘人工智慧、數位經濟、綠色發展等新業態合作潛力，打造新的合作增長點；密切人文交流，讓兩國社會各界更多人士參與到中俄友好合作的事業中來。

據《央視》新聞報導，米舒斯京表示，俄方願同中方一道，落實兩國元首達成的共識，深化經貿、科技、能源、農業、數位經濟等領域合作，密切人文交流，加強多邊協調配合，推動兩國合作取得更多成果。
 

習近平中國俄羅斯

