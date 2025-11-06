search icon



【Joe’s華爾街脈動】AI股潰敗考驗市場信念後，經濟實力支撐美股反彈

Joe Lu


美國民間就業數據意外強勁，抵銷科技股猛烈賣壓；然外資大舉賣超，預示台股市場情緒已重大轉變。

cover image of news article
【Joe’s華爾街脈動】AI股潰敗考驗市場信念後，經濟實力支撐美股反彈 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 5 日 美東時間


摘要
  • 在經歷科技股引領的急遽拋售後，美股顯著反彈；而台股加權指數 (TAIEX) 則在外資大舉賣超的壓力下大幅下跌。
  • 強勁的美國民間就業數據引發市場反彈，抵銷了高估值 AI 股的潰敗，預示市場焦點正從純粹的成長論述轉向經濟基本面。
  • 初步的避險潮確認了投資者的焦慮情緒，資金在股市修正期間輪動至防禦性資產，黃金上漲。
  • ADP 民間就業報告顯示就業人數意外增加 42,000 人，在政府關門造成的數據真空中，成為市場最主要的正向催化劑。
  • 長期持續的美國政府關門持續掩蓋經濟前景並延遲官方數據發布，加劇了市場對民間部門報告的依賴。

市場現正陷入一場劇烈拉鋸，一方是科技股估值泡沫的恐慌，(全文未完)

完整全文請見鉅亨號專欄_點此前往

立即加入《Joe’s 華爾街脈動》LINE@官方帳號，獲得最新專欄資訊（點此加入

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

