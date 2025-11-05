search icon



【Joe’s華爾街脈動】估值疑慮升溫，AI股應聲重挫

Joe Lu


估值恐慌引發美科技股暴跌，華爾街警告更添佐證，為已然超買的台股帶來顯著逆風。

【Joe's華爾街脈動】估值疑慮升溫，AI股應聲重挫 (圖：業者提供)

Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 4 日 美東時間


摘要
  • 對 AI 極端估值的突然重新評估，引發了基礎廣泛的避險潮，全球股市應聲急遽下挫。
  • 華爾街執行長的警告加劇了投資者對市場潛在修正的擔憂，科技股潰敗拖累那斯達克指數暴跌超過 2%。
  • 隨著風險偏好消退，資金強力輪動至防禦性資產，美元兌歐元飆升至三個月高點，確認了此一趨勢。
  • 儘管財報強勁，Palantir 在財報公布後股價暴跌，成為此波賣壓的主要催化劑，使投資者對過高估值的焦慮具體化。
  • 投機性資產急劇崩跌，尤其以比特幣跌破十萬美元關鍵水平為標誌，確認了市場情緒轉變的嚴重性。

由 AI 狂熱情緒所助燃的強勁漲勢面臨嚴峻考驗，市場對科技產業天價估值的突然清算，(全文未完)

關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。

 

