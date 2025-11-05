【Joe’s華爾街脈動】估值疑慮升溫，AI股應聲重挫
Joe Lu
估值恐慌引發美科技股暴跌，華爾街警告更添佐證，為已然超買的台股帶來顯著逆風。
Joe 盧, CFA | 2025 年 11 月 4 日 美東時間
摘要
由 AI 狂熱情緒所助燃的強勁漲勢面臨嚴峻考驗，市場對科技產業天價估值的突然清算，(全文未完)
關於《Joe’s 華爾街脈動》
鉅亨網特別邀請到擁有逾 22 年美國投資圈資歷、CFA 認證的機構操盤人 Joseph Lu 擔任專欄主筆。
Joe 為台裔美國人，曾管理超過百億美元規模的基金資產，並為總資產高達數千億美元的多家頂級金融機構提供資產配置優化建議。
Joe 目前帶領著由美國頂尖大學教授與博士組成的精英團隊，透過獨家開發的 " 趨勢脈動 TrendFolios® 指標 "，為台灣投資人深度解析全球市場脈動，提供美股市場第一手專業觀點，協助投資人掌握先機。
