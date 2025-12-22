矽科宏晟公開申購中籤率僅0.4% 凍資358億元

化學品系統廠矽科宏晟 (6725-TW) 即將於 12 月 30 日以每股 188 元掛牌上櫃，上櫃前進行競價拍賣，底價為 160.68 元，合格投標量達 15,886 張，超額競拍倍數達 5.3 倍，最終得標加權平均價格為 216.15 元。在公開申購方面，據證交所統計，總合格件數達 190,398 件，中籤率僅約 0.4%，凍結市場資金約新台幣 358 億元。