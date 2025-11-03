鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為188.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.23元上修至8.64元，其中最高估值8.82元，最低估值8.54元，預估目標價為188.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.82(8.45)
|11.25
|12
|11.44
|最低值
|8.54(7.7)
|9.65
|11.18
|11.44
|平均值
|8.66(8.17)
|10.08
|11.66
|11.44
|中位數
|8.64(8.23)
|9.92
|11.73
|11.44
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|36.51億
|41.99億
|44.82億
|21.48億
|最低值
|35.69億
|38.74億
|42.01億
|21.48億
|平均值
|36.20億
|40.15億
|43.19億
|21.48億
|中位數
|36.20億
|39.91億
|42.96億
|21.48億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.56
|3.04
|5.36
|4.80
|5.73
|營業收入
|16.31億
|16.99億
|27.29億
|31.52億
|33.89億
詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
