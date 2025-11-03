鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一富控股(FCFS-US)EPS預估上修至8.64元，預估目標價為188.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共8位分析師，對第一富控股(FCFS-US)做出2025年EPS預估：中位數由8.23元上修至8.64元，其中最高估值8.82元，最低估值8.54元，預估目標價為188.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.82(8.45)11.251211.44
最低值8.54(7.7)9.6511.1811.44
平均值8.66(8.17)10.0811.6611.44
中位數8.64(8.23)9.9211.7311.44

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值36.51億41.99億44.82億21.48億
最低值35.69億38.74億42.01億21.48億
平均值36.20億40.15億43.19億21.48億
中位數36.20億39.91億42.96億21.48億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.563.045.364.805.73
營業收入16.31億16.99億27.29億31.52億33.89億

詳細資訊請看美股內頁：
第一富控股(FCFS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

