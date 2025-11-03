供應鏈重組、美中角力下脫困？臺企銀邀重磅級專家學者開講：如何掌握關稅新契機

‌



「掌握關稅變局新契機」系列活動，匯聚產官學界重要嘉賓，包括財政部常務次長謝鈴媛、臺灣企銀董事長李嘉祥、總經理李國忠、財經專家謝金河、中國輸出入銀行副總經理王廷傑、台灣經濟研究院副院長林欣吾、中小企業信保基金總經理郭裕信、政大商學院經營管理碩士學程執行長鄭至甫等，從不同角度切入，提供企業最實用的金融與市場資訊，協助業者從變局中尋找新契機。

在全球經貿局勢瞬息萬變的環境下，美中貿易緊張與主要經濟體關稅政策頻繁調整，使台灣出口企業面臨成本上升與市場不確定性挑戰。臺灣企銀指出，企業在策略布局上須更注重市場分散與風險管理，而金融機構也應在資金融通、避險工具與專業諮詢上發揮支持力量，協助企業穩健前行。