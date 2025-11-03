search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 順達(3211)10月營收10.04億元年增率高達30.28％

鉅亨網新聞中心


順達(3211-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣10.04億元，年增率30.28%，月增率-14.66%。

今年1-10月累計營收為102.39億元，累計年增率-12.76%。

最新價為304元，近5日股價下跌-4.21%，相關電腦及週設類指數下跌-2.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-3431 張
  • 外資買賣超：-1627 張
  • 投信買賣超：-1944 張
  • 自營商買賣超：+140 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 10.04億 30% -15%
25/9 11.77億 2% -18%
25/8 14.29億 1% 41%
25/7 10.16億 -1% -3%
25/6 10.51億 -13% -19%
25/5 13.04億 -17% 46%

順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報10月營收順達

相關行情

台股首頁我要存股
順達304-0.98%
美元/台幣30.838+0.29%

鉅亨贏指標

了解更多

#偏弱機會股

中強短弱
順達

88.24%

勝率

#指標剛跌破

中強短弱
順達

88.24%

勝率

#波段回檔股

中強短弱
順達

88.24%

勝率

#下跌三黑K線

中強短弱
順達

88.24%

勝率

#投信拋棄股

中強短弱
順達

88.24%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty