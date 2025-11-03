營收速報 - 順達(3211)10月營收10.04億元年增率高達30.28％
今年1-10月累計營收為102.39億元，累計年增率-12.76%。
最新價為304元，近5日股價下跌-4.21%，相關電腦及週設類指數下跌-2.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-3431 張
- 外資買賣超：-1627 張
- 投信買賣超：-1944 張
- 自營商買賣超：+140 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|10.04億
|30%
|-15%
|25/9
|11.77億
|2%
|-18%
|25/8
|14.29億
|1%
|41%
|25/7
|10.16億
|-1%
|-3%
|25/6
|10.51億
|-13%
|-19%
|25/5
|13.04億
|-17%
|46%
順達(3211-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電池製造業。電子零組件製造業。發電、輸電、配電機械製造業。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
