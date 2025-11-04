search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

營收速報 - 2025年11月4日台股大型公司10月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心


本次公布10月營收一覽

截至台北時間2025年11月4日07:55，彙整前一日公布10月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計1家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 37.06億 41.7%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南電-電子零組件業 37.06億 4.7%
10月已公布營收一覽

截至目前，已公布10月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達1家。其中營收年增大於 25％有1家，年增小於-20％有0家。

10月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 1家
大於50億 >= 0% 0家
大於50億 < 0% 0家
大於50億 <= -20% 0家

10月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
南電-電子零組件業 37.06億 41.7%

10月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
南電-電子零組件業 37.06億 4.7%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收10月營收電子零組件業南電電子零組件業南電

相關行情

台股首頁我要存股
南電285-1.89%

鉅亨贏指標

了解更多

#動能指標下跌股

偏強
南電

75%

勝率

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty