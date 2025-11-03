營收速報 - 艾姆勒(2241)10月營收7,609萬元年增率高達42.89％
鉅亨網新聞中心
今年1-10月累計營收為5.84億元，累計年增率1.21%。
最新價為37.05元，近5日股價下跌-3.69%，相關汽車工業下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+820 張
- 外資買賣超：+817 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+3 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/10
|7,609萬
|43%
|7%
|25/9
|7,141萬
|33%
|21%
|25/8
|5,916萬
|-6%
|5%
|25/7
|5,635萬
|7%
|32%
|25/6
|4,282萬
|-24%
|-3%
|25/5
|4,433萬
|-25%
|-23%
艾姆勒(2241-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為逆變器散熱模組及其零組件。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
