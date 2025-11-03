search icon



營收速報 - 艾姆勒(2241)10月營收7,609萬元年增率高達42.89％

鉅亨網新聞中心


艾姆勒(2241-TW)今天公告2025年10月營收為新台幣7,609萬元，年增率42.89%，月增率6.55%。

今年1-10月累計營收為5.84億元，累計年增率1.21%。

最新價為37.05元，近5日股價下跌-3.69%，相關汽車工業下跌-1.58%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+820 張
  • 外資買賣超：+817 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+3 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/10 7,609萬 43% 7%
25/9 7,141萬 33% 21%
25/8 5,916萬 -6% 5%
25/7 5,635萬 7% 32%
25/6 4,282萬 -24% -3%
25/5 4,433萬 -25% -23%

艾姆勒(2241-TW) 所屬產業為汽車工業，主要業務為逆變器散熱模組及其零組件。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

