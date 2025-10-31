盤後速報 - 世德(2066)次交易(3)日除息3.02元，參考價63.28元
鉅亨網新聞中心
世德(2066-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.02元。
首日參考價為63.28元，相較今日收盤價66.30元，息值合計為3.02元，股息殖利率4.55%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2025/11/03
|66.30
|3.0171
|4.55%
|0.0
|2024/10/03
|107.0
|3.7775
|3.53%
|0.0
|2023/08/24
|84.4
|4.419
|5.24%
|0.0
|2022/08/24
|72.8
|2.0
|2.75%
|0.0
|2021/08/30
|52.2
|1.7
|3.26%
|0.0
