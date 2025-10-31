search icon



盤後速報 - 世德(2066)次交易(3)日除息3.02元，參考價63.28元

鉅亨網新聞中心


世德(2066-TW)次交易(3)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.02元。

首日參考價為63.28元，相較今日收盤價66.30元，息值合計為3.02元，股息殖利率4.55%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2025/11/03 66.30 3.0171 4.55% 0.0
2024/10/03 107.0 3.7775 3.53% 0.0
2023/08/24 84.4 4.419 5.24% 0.0
2022/08/24 72.8 2.0 2.75% 0.0
2021/08/30 52.2 1.7 3.26% 0.0

台股台股除權息台股盤後盤後速報

台股首頁我要存股
世德66.3+0.91%

