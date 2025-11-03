〈美律法說〉Q3獲利季增近一倍 EPS 2.35元 耳機、OTC助聽器產品持續成長

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-11-03 17:20

聲學廠美律 (2439-TW) 今 (3) 日召開法人說明會，美律投資人關係部副理簡亦涵表示，受惠於耳機新客戶及新產品量產，以及助聽器 OTC 產品持續成長，第三季營收達 131.22 億元，創下近三年同期新高，稅後純益 5.8 億元，季增近一倍，每股純益 2.35 元；累計前三季稅後純益 11.8 億元，年減 6.0%，每股純益約 4.75 元。

美律Q3賺5.8億元季增近一倍， EPS 2.35元， 耳機、OTC助聽器產品持續成長。(圖：shutterstock)

簡亦涵指出，第三季成長主要動能來自英國新客戶頭戴式耳機產品進入量產，以及中國客戶新產品量產貢獻；醫療產品方面，受惠美國 OTC 市場持續發酵，助聽器需求增加，推升整體營收表現。

而毛利率下降部分，簡亦涵表示，受產品組合影響，加上東南亞需求增加導致當地廠區工資調漲，造成成本上升；另外，由於研發薪資、生產移轉費用，以及新產品線、新客戶投入等，也導致本季營業費用上升。

簡亦涵提到，將持續透過精實管理效率提升及優化產品組合，逐步改善毛利率。面對匯率及關稅等外在環境條件，將透過提高稼動率及營運優化策略，預期毛利率會逐步改善。

因應客戶需求，美律持續調整產能佈局。今年越南及泰國產能佔比約 40%，中國佔 60%；明年規劃中國及東南亞各佔 50%，簡亦涵指出，由於整體不確定性仍高，關稅常有變動，美律也會做動態調整。

產品營收占比部分，耳機佔 71%、揚聲器 23%、其他 6%。耳機相較去年同期成長 5%，占比增加 3 個百分點，主要來自新客戶及新產品進入量產，細分耳機各產品線，Audio 產品年增 9%，占比 56%；Gaming 耳機年增 16%，占比 25%，表現最為強勁；TWS 產品年減 15%，占比 20%，主要受新舊機型銜接影響。

揚聲器業務年減 15%，佔比減少 4 個百分點，主要因去年同期競爭對手品質異常，美律出貨量相對較高，今年則進行產品組合調整，增加 NB 及 PC 機種比重以提升獲利。

美律第三季營收 131.2 億元，季增 27.1%，年增 2.1%；毛利率 12.7%，季增 0.6 個百分點，年減 0.8 個百分點；營業利益 5.6 億元，季增 130.7%，年減 25.5%；營益率 4.3%，季增 2 個百分點，年減 1.6 個百分點。稅後純益 5.8 億元，季增 94.3%，年減 7.0%，每股純益 2.35 元。