鴻海攜手馬偕、祥寶 三方整合AI應用跨足長照體系
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 今 (3) 日宣布，與馬偕紀念醫院、祥寶尊榮長照集團正式簽署三方合作備忘錄，攜手導入 AI 穿戴式監測、遠距醫療平台與外骨骼肌力輔助裝置，共同建構智慧長照一體化示範模式，推動「智慧醫療 × 長照服務 × 科技創新」整合應用。
三方合作攜手整合醫療專業、長照服務與創新科技，將 AI 智慧穿戴裝置與雲端資料分析正式導入長照現場，為長者與照護人員創造更安全、更即時、更具前瞻性的智慧照護環境。此次合作首波示範場域將於祥寶長照機構桃園及台北兩處據點啟動，服務約 250 位長者。
透過 AI 穿戴裝置「CoDoctor Watch」智慧健康錶，連續監測血壓、脈搏波（PPG）、心率變異度（HRV）與血管彈性等多項生理指標。資料即時上傳至雲端平台，透過 AI 模型進行趨勢分析與異常警示，協助照護團隊早期辨識潛在風險，達到 24 小時全天候預防性照護與精準健康管理。
馬偕紀念醫院總院長張文瀚表示，透過鴻海的領先技術，開發出長照機構每日自動上傳健康數據與照護紀錄的機制，再由馬偕遠距醫療中心專責團隊即時分析與回饋。此次整合機制使醫療回應時間由平均 72 小時縮短至 12 小時內，實現院內外即時照護決策。
祥寶尊榮長照集團董事長林哲弘表示，祥寶桃園市大溪區康莊院區是新世代智慧長照的旗艦示範場域，導入鴻海 AI 穿戴監測與數位健康雲平台，結合馬偕醫院臨床資源，整合日夜間照護、AI 數據分析與遠距健康管理，全面提升照顧品質與安全，實現醫療與長照的真正無縫接軌。
另外，此次合作也導入由鴻海生態夥伴提供的「外骨骼肌力輔助裝置」，採用人體工學與力學原理設計，能在照服員執行高負荷動作時提供機械支撐與動力分擔；實測顯示，可降低腰背肌群用力高達 94%，有效預防長期肌肉疲勞與職業傷害，協助照服員以更安全、穩定的方式投入照護工作。
