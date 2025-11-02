鴻海攻量子計算明年可達成2位元邏輯運算 2027年推5至10位元電腦原型
鉅亨網記者彭昱文 台北
鴻海 (2317-TW) 強攻量子計算，鴻海研究院離子阱量子計算實驗室 (IonLab) 主任林俊達表示，目標明年中可以推出 2 個量子位元邏輯運算成果、2027 年推出 5 到 10 量子位元可編成的量子電腦原型。
林俊達表示，目前實驗室與鴻海 C 事業群合作，完成第一代刀鋒型離子阱，聚焦提升精密加工、製造與組裝技術，明年第二代離子阱則可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程。
到 2027 年、2028 年時，進一步聚焦晶片型離子阱設計、製造與測試，鎖定積體光學與光路整合、離子穿梭等先進技術，2029 年則開發擴展架構，強化系統微型化與模組化等能力。
林俊達指出，目前量子產業發展百家爭鳴，Google 及 IBM、輝達等國際大廠各自從硬軟體不同架構投資布局；就鴻海而言，現階段發展策略借重精密製造能力與外部資源，優先專注於穩定性與工程成熟度。
鴻海研究院離子阱量子計算實驗室也預計在 2027 年推出 5 到 10 量子位元可編成的量子電腦原型，開放給國內產官學界教育、測試、研究使用，初期應用估以製藥、材料科學等專業情境為主。
鴻海離子阱量子計算實驗室於 2021 年 12 月成立並開始籌備、2023 年 10 月啟用，為台灣首座產業全資挹注量子計算研發實驗室，目前規模包刮 6 位博士與 10 位碩士，預計 2027 年規模成長到 30 人。
鴻海研究院離子阱量子計算實驗室致力於發展基於離子阱平台的通用型量子電腦，並投入關鍵技術研究，包含量子操控、可擴展的電腦架構以及集成微離子阱和光電子電路的半導體晶片等。
