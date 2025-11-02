鴻海攻量子計算明年可達成2位元邏輯運算 2027年推5至10位元電腦原型

鉅亨網記者彭昱文 台北 2025-11-02 13:40

鴻海 (2317-TW) 強攻量子計算，鴻海研究院離子阱量子計算實驗室 (IonLab) 主任林俊達表示，目標明年中可以推出 2 個量子位元邏輯運算成果、2027 年推出 5 到 10 量子位元可編成的量子電腦原型。

鴻海研究院離子阱量子計算實驗室。(鉅亨網記者彭昱文攝)

林俊達表示，目前實驗室與鴻海 C 事業群合作，完成第一代刀鋒型離子阱，聚焦提升精密加工、製造與組裝技術，明年第二代離子阱則可望導入晶圓堆疊、精密雷射切割與加工製程。

到 2027 年、2028 年時，進一步聚焦晶片型離子阱設計、製造與測試，鎖定積體光學與光路整合、離子穿梭等先進技術，2029 年則開發擴展架構，強化系統微型化與模組化等能力。

林俊達指出，目前量子產業發展百家爭鳴，Google 及 IBM、輝達等國際大廠各自從硬軟體不同架構投資布局；就鴻海而言，現階段發展策略借重精密製造能力與外部資源，優先專注於穩定性與工程成熟度。

鴻海研究院離子阱量子計算實驗室也預計在 2027 年推出 5 到 10 量子位元可編成的量子電腦原型，開放給國內產官學界教育、測試、研究使用，初期應用估以製藥、材料科學等專業情境為主。

鴻海離子阱量子計算實驗室於 2021 年 12 月成立並開始籌備、2023 年 10 月啟用，為台灣首座產業全資挹注量子計算研發實驗室，目前規模包刮 6 位博士與 10 位碩士，預計 2027 年規模成長到 30 人。