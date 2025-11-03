醫揚總經理莊富鈞榮獲「金商獎–優良商人」殊榮 卓越領導力獲國家級肯定

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-03 10:22

經濟部次長江文若(左)及全國商業總會理事長許舒博(右)頒發「金商獎–優良商人」獎項予醫揚總經理莊富鈞，表彰其在醫療科技領域的卓越貢獻。(圖：醫揚提供)

秉持「誠信治理」與「醫療創新」雙軌並行 擘劃全球智慧醫療新藍圖

「金商獎–優良商人」獎項旨在表彰具備卓越經營績效、誠信商譽，並對國家社會有具體貢獻的企業領袖。莊富鈞總經理能在眾多傑出企業家中脫穎而出，關鍵在於其獨到的「雙軌並行」策略——以科技創新為矛，以誠信治理為盾，帶領醫揚科技在全球高階醫療設備市場中穩佔關鍵地位。

以人為本的創新：打造堅實的智慧醫療艦隊

莊富鈞表示，這份榮譽屬於全體同仁。在智慧醫療的賽道上，不僅是硬體製造商，更是醫療人員最信賴的夥伴。醫揚的核心價值是『信賴』(Reliability)，這份信賴來自於對產品品質的絕對堅持，更來自於對客戶、股東與員工的長期承諾。

在莊富鈞帶領下，醫揚鎖定高門檻的醫療 AI、智慧手術室、遠距醫療照護等領域。不同於一般工業電腦，醫揚的醫療級電腦與解決方案，必須通過最嚴苛的醫療安規認證，確保在手術房、加護病房等高壓環境中能在 24 小時不間斷穩定運行，守護病患生命安全。

近年面對 AI 浪潮，積極推動公司轉型，不僅強化與 NVIDIA(NVDA-US)、Intel(INTC-US) 等全球技術巨擘的合作，開發高效能的 AI 邊緣運算平台，更將 AI 落地應用於具體醫療場景，如影像輔助判讀、手術路徑規劃等，大幅提升醫療效率與準確性，展現了其卓越的產業洞察力。

誠信治理：企業永續發展的穩固基石

莊富鈞說，科技的快速迭代必須建立在穩健的企業治理之上。醫揚作為上櫃公司，始終將透明治理、法規遵循與風險控管視為營運的重中之重。醫揚之所以能獲得全球頂尖醫療設備大廠的長期信賴，不僅是因為其技術領先，更是因為其展現的高度企業誠信與永續經營 (ESG) 的決心。在莊富鈞的治理理念中，企業的成功不應只看短期財報數字，更應關注長期的社會價值。

醫揚在環境保護上，致力於綠色產品設計與節能製程；在社會責任上，積極投入醫療資源不足地區的公益專案；在公司治理上，則保障股東權益、強化董事會職能，並為員工打造安全、多元且具成長性的工作環境。這種「先利人、後利己」的經營哲學，正是「優良商人」獎項所表彰的核心精神。

永續前行：以台灣研發實力 連結全球健康