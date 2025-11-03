鉅亨網編譯陳韋廷 2025-11-03 10:10

大學輸給企業了？ Palantir直招高中畢業生：菁英制度死了！ 實戰比文憑重要（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，Palnatir 這項計畫已吸引超過 500 名高中生申請，首批 22 名入選者正參與為期四個月的培訓。若表現優異，參與者無需大學學位即可加入 Palantir。

Palantir 共同創辦人兼執行長 Alex Karp 先前直言：「大學教育出問題了，入學標準有缺陷，菁英制度與卓越不再是其追求。」

報導指出，Palnatir 計畫正是其質疑高等教育的實踐，驗證企業內部「菁英培訓」能否比頂尖大學更有效率培養適配人才。

入選者背景多元，有人本來就無意大學，也有人因申請失利而轉向此計畫。18 歲的 Matteo Zanini 便是一例。他同時收到 Palantir 獎學金與布朗大學錄取通知，最後選擇前者，卻遭親友、師長與升學顧問集體反對。

這場選擇的爭議，反映出社會對「跳過大學」路徑的陌生與疑慮。

Palantir 的計畫設計打破常規。第一個月是四周人文研討會，聚焦西方文明根基、美國歷史、林肯與邱吉爾案例研究等，甚至包含閱讀 19 世紀廢奴運動領袖 Frederick Douglass 自傳、即興表演課及蓋茲堡戰場考察。

計畫負責人 Jordan Hirsch 強調，這不僅是技能培訓，更要塑造學員對「西方價值」的思考，希望理解並認同西方值得捍衛。

研討會結束後，學員直接進入業務團隊，擔任「前沿部署工程師」，被派往醫院、保險公司、國防項目等一線解決實際問題。

最讓學員震撼的是，入職第三天便需參與真實專案。Zanini 直言：「哪家公司會讓新人在三天內負責實際業務？這種自主權太吸引人了。」

目前，Palantir 尚未確定最終錄用名單，部分學員渴望留下，與父母期望產生矛盾，Zanin 母親原以為這只是「間隔年」。

外界則對 Palantir 上述計畫評價兩極。曾為計畫授課的《外交事務》前編輯 Gideon Rose 認為，跳過大學對多數人不理智，但可能是「某些人」的選擇。

與 Hirsch 共同管理計畫的 Palantir 員工 Sam Feldman 預測，這些學員未來不會進入投行或諮詢業，「他們已嚐到自主與創業的滋味」。