search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


美股

大學輸給企業了？ Palantir直招高中畢業生：菁英制度死了！ 實戰比文憑重要

鉅亨網編譯陳韋廷


數據分析巨頭 Palantir(PLTR-US) 正以一場顛覆性實驗，向傳統大學教育提出直接挑戰。這家以服務美國軍方、情報機構及商業客戶聞名的科技公司，近期推出「菁英獎學金」計畫，繞過四年制大學，直接從高中畢業生中招募潛力人才，提供直通全職職缺的快速通道。

cover image of news article
大學輸給企業了？ Palantir直招高中畢業生：菁英制度死了！ 實戰比文憑重要（圖：Shutterstock）

《華爾街日報》報導，Palnatir 這項計畫已吸引超過 500 名高中生申請，首批 22 名入選者正參與為期四個月的培訓。若表現優異，參與者無需大學學位即可加入 Palantir。


Palantir 共同創辦人兼執行長 Alex Karp 先前直言：「大學教育出問題了，入學標準有缺陷，菁英制度與卓越不再是其追求。」

報導指出，Palnatir 計畫正是其質疑高等教育的實踐，驗證企業內部「菁英培訓」能否比頂尖大學更有效率培養適配人才。

入選者背景多元，有人本來就無意大學，也有人因申請失利而轉向此計畫。18 歲的 Matteo Zanini 便是一例。他同時收到 Palantir 獎學金與布朗大學錄取通知，最後選擇前者，卻遭親友、師長與升學顧問集體反對。

這場選擇的爭議，反映出社會對「跳過大學」路徑的陌生與疑慮。

Palantir 的計畫設計打破常規。第一個月是四周人文研討會，聚焦西方文明根基、美國歷史、林肯與邱吉爾案例研究等，甚至包含閱讀 19 世紀廢奴運動領袖 Frederick Douglass 自傳、即興表演課及蓋茲堡戰場考察。

計畫負責人 Jordan Hirsch 強調，這不僅是技能培訓，更要塑造學員對「西方價值」的思考，希望理解並認同西方值得捍衛。

研討會結束後，學員直接進入業務團隊，擔任「前沿部署工程師」，被派往醫院、保險公司、國防項目等一線解決實際問題。

最讓學員震撼的是，入職第三天便需參與真實專案。Zanini 直言：「哪家公司會讓新人在三天內負責實際業務？這種自主權太吸引人了。」
目前，Palantir 尚未確定最終錄用名單，部分學員渴望留下，與父母期望產生矛盾，Zanin 母親原以為這只是「間隔年」。

外界則對 Palantir 上述計畫評價兩極。曾為計畫授課的《外交事務》前編輯 Gideon Rose 認為，跳過大學對多數人不理智，但可能是「某些人」的選擇。

與 Hirsch 共同管理計畫的 Palantir 員工 Sam Feldman 預測，這些學員未來不會進入投行或諮詢業，「他們已嚐到自主與創業的滋味」。

這場實驗不僅挑戰傳統教育路徑，更在重塑菁英成長邏輯。無論結果如何，它已為科技業人才選拔投下一顆石子；當企業開始用「實戰能力」取代「學歷標籤」，或許預示著一個更務實、更多樣化的職業發展時代正在到來。

文章標籤

Palantir菁英制度大學教育文憑科技企業AI數據分析

相關行情

台股首頁我要存股
S&P 5006840.19+0.26%
NASDAQ23724.96+0.61%
道瓊指數47562.870.09%
帕蘭提爾科技200.47+3.04%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty