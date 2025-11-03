大學輸給企業了？ Palantir直招高中畢業生：菁英制度死了！ 實戰比文憑重要
鉅亨網編譯陳韋廷
數據分析巨頭 Palantir(PLTR-US) 正以一場顛覆性實驗，向傳統大學教育提出直接挑戰。這家以服務美國軍方、情報機構及商業客戶聞名的科技公司，近期推出「菁英獎學金」計畫，繞過四年制大學，直接從高中畢業生中招募潛力人才，提供直通全職職缺的快速通道。
《華爾街日報》報導，Palnatir 這項計畫已吸引超過 500 名高中生申請，首批 22 名入選者正參與為期四個月的培訓。若表現優異，參與者無需大學學位即可加入 Palantir。
Palantir 共同創辦人兼執行長 Alex Karp 先前直言：「大學教育出問題了，入學標準有缺陷，菁英制度與卓越不再是其追求。」
報導指出，Palnatir 計畫正是其質疑高等教育的實踐，驗證企業內部「菁英培訓」能否比頂尖大學更有效率培養適配人才。
入選者背景多元，有人本來就無意大學，也有人因申請失利而轉向此計畫。18 歲的 Matteo Zanini 便是一例。他同時收到 Palantir 獎學金與布朗大學錄取通知，最後選擇前者，卻遭親友、師長與升學顧問集體反對。
這場選擇的爭議，反映出社會對「跳過大學」路徑的陌生與疑慮。
Palantir 的計畫設計打破常規。第一個月是四周人文研討會，聚焦西方文明根基、美國歷史、林肯與邱吉爾案例研究等，甚至包含閱讀 19 世紀廢奴運動領袖 Frederick Douglass 自傳、即興表演課及蓋茲堡戰場考察。
計畫負責人 Jordan Hirsch 強調，這不僅是技能培訓，更要塑造學員對「西方價值」的思考，希望理解並認同西方值得捍衛。
研討會結束後，學員直接進入業務團隊，擔任「前沿部署工程師」，被派往醫院、保險公司、國防項目等一線解決實際問題。
最讓學員震撼的是，入職第三天便需參與真實專案。Zanini 直言：「哪家公司會讓新人在三天內負責實際業務？這種自主權太吸引人了。」
目前，Palantir 尚未確定最終錄用名單，部分學員渴望留下，與父母期望產生矛盾，Zanin 母親原以為這只是「間隔年」。
外界則對 Palantir 上述計畫評價兩極。曾為計畫授課的《外交事務》前編輯 Gideon Rose 認為，跳過大學對多數人不理智，但可能是「某些人」的選擇。
與 Hirsch 共同管理計畫的 Palantir 員工 Sam Feldman 預測，這些學員未來不會進入投行或諮詢業，「他們已嚐到自主與創業的滋味」。
這場實驗不僅挑戰傳統教育路徑，更在重塑菁英成長邏輯。無論結果如何，它已為科技業人才選拔投下一顆石子；當企業開始用「實戰能力」取代「學歷標籤」，或許預示著一個更務實、更多樣化的職業發展時代正在到來。
延伸閱讀
- 一文讀懂輝達秋季GTC：入股諾基亞、抱團Uber、實現美國量產
- 輝達與Palantir達成AI合作！結合晶片與軟體強化企業決策與物流效率
- Salesforce崛起！成立國防AI業務挑戰Palantir、搶攻政府合約與AI市場
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇