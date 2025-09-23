相隔17年 晶技買回庫藏3000張提前執行完畢 每股均價88.01元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-09-23 17:22

頻率元件龍頭廠晶技 (3042-TW)8 月 5 日執行的自市場買回 3000 張庫藏股用於轉讓給員工措施，在今 (23) 日提前買齊，平均每股買回價格爲 88.01 元，今天晶技收盤價報 93 元。

晶技執行長林萬興。(鉅亨網記者張欽發攝)

晶技股價在執行買回庫藏股期間，由 8 月 4 日收盤的 87.1 元至今天以 93 元作收，股價漲幅爲 6.77%。而晶技本次執行買回庫藏股，距離最近一次的 2008 年買回庫藏股轉讓員工已相隔 17 年。

晶技 2025 年 8 月營收 11.46 億元，創今年單月次高，月增 3.12%，年減 4.92%，單月稅前盈餘 2.01 億元，也爲今年次高，月增 2.72%，年增 20.5%，單月每股稅前盈餘 0.58 元，1-8 月稅前盈餘爲 13.81 億元，年減 18.2%，每股稅前盈餘爲 4.03 元。

晶技 2025 年 8 月營收 11.46 億元，毛利 3.55 億元，毛利率 31.01%，累計 2025 年 1-8 月營收 87.9 億元，毛利 29.54 億元，毛利率 33.6%。

晶技在進入第三季消費性電子及包括蘋果手機新機的需求旺季，法人估晶技第三季營收將較第二季小幅上揚，等於 2025 年營收逐季上揚的格局。

晶技在 7-8 月對蘋果 iPhone 供貨組合及項目與去年不同，但就營收面來看，7 月及 8 月總體 營收均較 2024 年同期減少，但實質來自蘋果營收不減反增，而法人也預估晶技 9 月的對蘋果營收將再成長。

就目前的業績表現來看，晶技在網通、伺服器應用營收占比已達 10%，同時，如以單純的伺服器系統及目前最夯的 AI 伺服器產品應用分類，目前並已占晶技營收的 1%。

晶技在海外的新增生產基地已於 2024 年第四季起陸續投產，其中並以浙江寧波的晶創電子車用頻率元件生產最先投產，而在印尼洒水的新設置生產基地，並已經投產，產能在積極求拉升，以先達到每月 2000 萬顆石英元件後再行擴張。

就目前晶技業績來看，晶技 AI 伺服器應用營收占比已達 10%，加上汽車應用已達 26%，這兩項高毛利產品占比的提升之下，相對於消費性電子如手機需求的疲弱，營收比重估計由 37% 降至 29%。

晶技執行長林萬興指出，泗水廠在 7 月己達成損益兩平。

晶技 2025 年資本支出估達 17 億元，其中，泗水廠今年投入 6800 萬元的資本支出，預估 2026 年第三季產能倍數擴張到每月 3600 萬顆，主要在於客戶端的認證逐步增加。