鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 08:12

據《Euronews》上周六（1 日）報導，2022 年烏克蘭戰爭爆發後，德國宣布停止進口俄羅斯管線天然氣，導致德國供暖成本大幅上漲。與 2021 年相比，德國民眾的供暖成本激增 82%。

烏克蘭戰爭爆發以來，德國供暖成本暴增82%。（圖：Shutterstock）

德國物業管理協會預測，2025 年一套 70 平方公尺公寓，燃氣供暖年支出將達到 1,180 歐元，較前一年增長 15%。

德國建築能源服務公司 Techem 表示，對德國 10 萬棟住宅樓的數據分析顯示，過去四年德國供暖成本創下歷史新高，自 2021 年以來累計漲幅達 82%。

居住在柏林的 42 歲居民費爾南多的經歷印證了這一現實：他的月度供暖賬單從 140 歐元漲到 390 歐元，4 年來翻了 2.8 倍，年均漲幅高達近 30%。

在德國，供暖費通常包含在房租中，需每月預付一筆費用，並在年底根據最新價格結算調整。在供暖費用不斷上漲的背景下，該機制給許多租戶帶來了「意外驚嚇」，他們在每年年底不得不面對日益高昂的結算補繳賬單。

歐盟統計局的數據顯示，目前 13% 德國家庭將超過 40% 的收入用於住宅支出，這一比例比歐盟平均水準高 5 個百分點，僅次於丹麥。

德國的能源危機及由此帶來的供暖成本上漲，主要源於德國被迫調整能源供應商。烏克蘭戰爭開打後，德國宣布停止採購俄羅斯管線天然氣，也沒有直接進口俄羅斯液化天然氣。