〈走進中國〉第一批有錢有閒「70」後開始退休 航空公司盯上銀髮生意

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-11-03 04:00

‌



《中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十五個五年規劃的建議》全文在 10 月 28 日對外公開，提出「十五五」時期經濟社會發展的主要目標，其中提到「積極開發老年人力資源，發展銀髮經濟」。

第一批有錢有閒「70」後開始退休，航空公司盯上銀髮生意。（圖：Shutterstock）

最近幾年，越來越多航空公司也開始針對老年人這一客群，推出專屬航空和旅遊商品，而新一屆「銀髮族」的出行習慣，也在逐漸發生變化。

‌



據《第一財經》報導，今年第一批「70 後」逐漸開始達到 55 歲的退休年齡，作為「新銀髮」一族，他們對待退休生活的心態是敢嘗新，走得更遠，也更捨得花錢，已成為中國航旅業不可忽視的一大消費群體。

近年來「新銀髮一族」的出行頻率和距離都在提高。根據去哪兒旅行發布的《2025「新銀髮一族」飛行報告》，55 周歲至 70 周歲的「新銀髮一族」，今年來乘坐飛機在全國座 255 個城市打卡，國際機票訂單量更較一年前增長 19%，飛往境外 1,452 座城市，比去年多 110 個目的地。

在國內目的地中，3 月和 9 月，他們乘坐的熱門航線目的地，集中在北京、廣州、上海、深圳、成都等城市，出行目的更多是幫助子女帶娃；1 月和 7 月，他們的旅遊目的地更為多元，熱門目的地包括三亞、海口、烏魯木齊、芒市、南寧、北海、惠州等。

今年在去哪兒平台上，「新銀髮一族」預訂機票增長最快的小城，包括內蒙古烏蘭察布、河北邢台、新疆奇台等，分別增長了 9.4 倍、8.6 倍和 5.5 倍。

此外，河南安陽、湖南湘西、湖北十堰等目的地也開始吸引更多老年旅客。

老人也是錯峰遊的主力。今年國慶假期過後，55-70 歲老人在國慶假期結束後的機票預訂量，比國慶八天假期激增 52%。

在出境遊目的地上，「新銀髮一族」最喜歡去的 Top 10 熱門目的地，包括日本、泰國、馬來西亞、香港、韓國、美國、新加坡、越南、澳洲、澳門。

也有老人走得更遠，他們的足跡出現在南非、冰島、埃及、阿根廷。

在去哪兒平台，今年 55 歲至 70 歲的「新銀髮一族」中，有 7,600 多人飛往烏茲別克，有 2,000 多人去了秘魯，近千人去了馬達加斯加。

「老齡人口的比例增多，以及人均可支配收入穩步增長兩大趨勢，勢必對未來航空產品的形態產生重大影響。」成都航空市場營銷中心張建恩說。

張建恩表示，一是老齡人口消費比重上升，將促使航空商品更加反映老齡人口的消費理念和消費偏好，即商品的設計、購買、使用必須向簡約和便捷方向過渡。