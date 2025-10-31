蕭美琴：導入AI成為新世代家電趨勢 政府推電器減免、補助讓國人生活更有感

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-10-31 19:55

副總統蕭美琴今 (31) 日出席「2025 台北電器空調影音大展」開幕典禮，蕭美琴除了感謝電器公會及產業界，全力支持政府節能減碳等政策，也強調節能、環保、健康與 AI 導入，已成為新世代家電的重要趨勢，期待政府與民間共推智慧創新電器，提升國人生活品質與幸福感。

副總統蕭美琴今(31)日出席「2025台北電器空調影音大展」開幕。(圖:總統府提供)

蕭美琴致詞時表示，很高興能再次受邀出席電器空調影音大展開幕。家電不僅在生活中提供許多功能與便利，也與健康議題相關，為了支持家電產業及符合國家淨零轉型目標，政府推節能減碳、汰舊換新補助及貨物稅減免等各項政策，提供民眾更多誘因並減輕負擔，也創造更多經濟產值，都是政府照顧國人的措施，相信讓民眾在日常生活中都非常有感。

蕭美琴也談到今 (2025) 年風災造成南部和花蓮的災情，她除了感謝電器公會與民間公益團體合作伸出援手，提供價值數千萬元的各項電器產品，協助災民盡快恢復日常生活。

蕭美琴更指出，目前災區仍需社會持續關懷，以恢復正常的經濟活動，期許未來的重建之路上，國人能持續給予災民關心。