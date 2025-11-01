鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.07元，預估目標價為124元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5.04元上修至5.07元，其中最高估值5.61元，最低估值4.6元，預估目標價為124元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值5.61(5.61)77.83
最低值4.6(4.6)5.46.15
平均值5.12(5.08)6.076.76
中位數5.07(5.04)5.986.51

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值86,252,52094,797,470103,838,180
最低值81,315,05082,321,62087,258,820
平均值83,736,53086,509,67092,663,780
中位數84,092,38085,256,25090,702,850

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS5.945.0410.35.15
營業收入
(單位：新台幣千元)		87,487,47085,767,26495,902,92470,349,864

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
豐泰122-1.21%
美元/台幣30.749+0.11%

