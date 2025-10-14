鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估上修至5.04元，預估目標價為135元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2025年EPS預估：中位數由5元上修至5.04元，其中最高估值5.61元，最低估值4.6元，預估目標價為135元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|5.61(5.61)
|7
|7.4
|最低值
|4.6(4.6)
|5.4
|6.15
|平均值
|5.1(5.06)
|6.1
|6.55
|中位數
|5.04(5)
|6.04
|6.48
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|86,832,000
|91,879,000
|95,612,660
|最低值
|81,315,050
|82,321,620
|87,258,820
|平均值
|83,735,930
|86,383,260
|91,292,860
|中位數
|83,652,190
|86,070,710
|90,702,850
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|5.94
|5.04
|10.3
|5.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|87,487,470
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
