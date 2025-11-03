鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為13元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.6元，其中最高估值1.16元，最低估值0.37元，預估目標價為13元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.16(1.16)
|1.08
|1
|最低值
|0.37(0.37)
|0.21
|0.53
|平均值
|0.67(0.7)
|0.55
|0.7
|中位數
|0.6(0.67)
|0.55
|0.57
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|284,259,000
|313,300,000
|329,862,890
|最低值
|265,000,000
|284,973,000
|303,802,220
|平均值
|278,176,700
|300,002,820
|315,610,420
|中位數
|279,158,690
|299,429,240
|313,166,150
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|-0.4
|-2.37
|-2.39
|6.44
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|280,245,421
|247,964,437
|246,792,674
|370,685,141
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
鉅亨贏指標了解更多
