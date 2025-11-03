鉅亨速報 - Factset 最新調查：友達(2409-TW)EPS預估下修至0.6元，預估目標價為13元

search icon



根據FactSet最新調查，共11位分析師，對友達(2409-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.67元下修至0.6元，其中最高估值1.16元，最低估值0.37元，預估目標價為13元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.16(1.16)1.081
最低值0.37(0.37)0.210.53
平均值0.67(0.7)0.550.7
中位數0.6(0.67)0.550.57

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值284,259,000313,300,000329,862,890
最低值265,000,000284,973,000303,802,220
平均值278,176,700300,002,820315,610,420
中位數279,158,690299,429,240313,166,150

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS-0.4-2.37-2.396.44
營業收入
(單位：新台幣千元)		280,245,421247,964,437246,792,674370,685,141

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2409/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

