台股

製鞋廠志強-KY自結1-9月稅後賺10.61億元 EPS 5.32元

鉅亨網記者張欽發 台北


製鞋廠志強 - KY(6768-TW) 今 (21) 日公布最新自結獲利數，2025 年第三季稅後純益爲 1.74 億元，年減 49.51%，每股純益爲 0.86 元；前三季稅後純益 10.61 億元，年減 6.28%，每股純益爲 5.32 元。

cover image of news article
志強-KY董事長陳維家。(鉅亨網記者張欽發攝)

志強 - KY2025 年第三季自結營收 41.43 億元，毛利率 18.13%，季減 4.02 個百分點，年減 3.99 個百分點，2025 年第三季稅後純益爲 1.74 億元，季減 50.49%，減 49.51%，每股純益爲 0.86 元。


志強 - KY 2025 年 1-3 季營收為 154.25 億元，毛利率爲 20.33%，年減 0.8 個百分點，10.61 億元，年減 6.28%，每股純益爲 5.32 元。

志強 - KY 印尼新廠將於下周落成啟用，主要生產 Brooks 跑鞋，規劃年產能 600 萬雙，2026 年預計開出 200 萬雙，規劃分三年逐步將產能拉至滿載。此外，志強針對亞瑟士也積極佈建新產能，目前正於越南蓋新廠，預計明年底完工，後年進入量產，該廠也規劃滿載產能要達到 600 萬雙。

志強 - KY 以代工知名國際品牌（如 Adidas、Nike 等）的鞋類產品製造為主要業務，並稱霸於專業足球鞋領域。志強 - KY 產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主。目前志強 - KY 於越南以及柬埔寨共設有六座工廠。

就製鞋與鞋材廠的最新自結獲利部分，百和 (9938-TW)2025 年 9 月稅後純益 1.25 億元，較上月稅後純益 1.36 億元，月減 8.09%%，年減 10.63%，每股純益 0.39 元；累計 2025 年 1-9 月稅後純益爲 9.99 億元，年減 12.2%，每股純益爲 3.35 元。

而製鞋業的豐泰 (9910-TW) 先前也公布 9 月單月稅前盈餘 7.84 億元，累計 2025 年 1-9 月稅前盈餘 59.65 億元，歸屬母公司稅後純益 36.08 億元，年減 15.76%，每股純益爲 3.65 元。

志強-KY百和豐泰自結獲利

