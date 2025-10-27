製鞋廠鈺齊-KY第三季獲利倍增 1-3季每股賺進4.26元

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-10-27 15:28

‌



製鞋廠鈺齊 - KY(9802-TW) 今 (27) 日公布最新水利資訊，2025 年第三季稅後純益爲 3.01 億元，季增 0.17%，年增 1.94 倍，單季每股純益 1.5 元，2025 年前三季稅後純益 8.53 億元，年增 7.74%，每股純益爲 4.26 元。

鈺齊董事長林文智(左)及總經理廖芳祝(右)。(圖：鈺齊提供)

鈺齊 - KY2025 年第三季營收爲 38.19 億元，單季毛利率爲 17.56%，季減 0.93 個百分點，年減 1.43 個百分點；第三季稅後純益爲 3.01 億元，季增 0.17%，年增 1.94 倍，單季每股純益 1.5 元。

‌



鈺齊 - KY 的 1-9 月營收 127.19 億元，毛利率爲 18.38%，年減 0.16 個百分點，稅後純益 8.53 億元，年增 7.74% 每股純益爲 4.26 元

製鞋廠鈺齊 - KY 指出，集團量產代工家數已逾 50 家，其中前三大佔比大約 5 成，前十大占比逾 8 成，前二十大則逾 9 成，集團多品牌接單之營運策略主軸不變；關於各國產值比重，2025 前三季越南、柬埔寨、中國佔比分別為 64.82%、22.01% 及 13.17%；關於銷售地區 (品牌客戶指定目的地) 之營收占比，2025 年前三季仍是大歐洲地區為主 (42.01%)，大美洲地區次之 (39.38%，其中美國為 30.01%)，大亞洲地區則為 17.46%。

鈺齊 - KY 指出，美國進口關稅政策無疑是 2025 年全球經濟版圖中最不確定性的變數之一，包含對全球經濟秩序、供應鏈效率、通膨壓力、匯率波動、地緣政治穩定性，以及短期訂單波動度，影響層面甚廣，尤其是在第二季陸續接單，而交期在第三季的產銷表現。

然而，隨著關稅議題陸續明朗化，雖然產經情勢或將存在若干不確定性，但各界風險意識與決策邏輯已漸重新回歸理性，品牌客戶之下單節奏亦已逐步回歸常態，將直接造就未來產銷趨勢，將呈現穩定增長之勢。

鈺齊 - KY 指出，在營運擴展方面，集團自 2024 年中以來，便加速優化全球產能配置，越南及印尼的新設廠區已於 2025 下半年陸續量產試作，期為滿足客戶需求，進而提供更為穩固之具體基礎與誠信承諾。集團長期秉持「多品牌、多品項、多產區」的經營策略，提升增強與客戶雙方合作黏著度，近期更成功導入數個新國際知名品牌，為來年營運增添新成長動能，也同步積極開拓新興市場，近期已見初步成效，也有效分散營運風險，並為集團長期穩健發展奠定堅實基礎。

而製鞋廠志強 - KY 的 2025 年第三季稅後純益爲 1.74 億元，年減 49.51%，每股純益爲 0.86 元；前三季稅後純益 10.61 億元，年減 6.28%，每股純益爲 5.32 元。

志強 - KY 印尼新廠將落成啟用，主要生產 Brooks 跑鞋，規劃年產能 600 萬雙，2026 年預計開出 200 萬雙，規劃分三年逐步將產能拉至滿載。此外，志強針對亞瑟士也積極佈建新產能，目前正於越南蓋新廠，預計明年底完工，後年進入量產，該廠也規劃滿載產能要達到 600 萬雙。

志強 - KY 以代工知名國際品牌（如 Adidas、Nike 等）的鞋類產品製造為主要業務，並稱霸於專業足球鞋領域。志強 - KY 產品可區分為運動鞋及休閒鞋，銷售市場以歐美為主。目前志強 - KY 於越南以及柬埔寨共設有六座工廠。

就製鞋與鞋材廠的最新自結獲利部分，百和 (9938-TW)2025 年 9 月稅後純益 1.25 億元，較上月稅後純益 1.36 億元，月減 8.09%%，年減 10.63%，每股純益 0.39 元；累計 2025 年 1-9 月稅後純益爲 9.99 億元，年減 12.2%，每股純益爲 3.35 元。