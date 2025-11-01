鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至8.05元，預估目標價為400.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.87元上修至8.05元，其中最高估值8.94元，最低估值6.29元，預估目標價為400.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|8.94(9.48)
|9.8
|20.38
|27.3
|最低值
|6.29(6.29)
|2.54
|3.54
|3.34
|平均值
|8.03(7.92)
|6.51
|7.95
|13.1
|中位數
|8.05(7.87)
|6.74
|7.57
|8.67
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.12億
|103.84億
|141.21億
|183.18億
|最低值
|70.45億
|71.47億
|69.10億
|65.50億
|平均值
|73.26億
|84.09億
|94.47億
|115.86億
|中位數
|73.52億
|84.16億
|92.90億
|98.91億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.54
|14.26
|-11.81
|0.40
|10.42
|營業收入
|12.77億
|78.39億
|31.94億
|31.08億
|65.64億
詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
