鉅亨速報 - Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至8.05元，預估目標價為400.00元

Factset 最新調查：Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)EPS預估上修至8.05元，預估目標價為400.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共23位分析師，對Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)做出2025年EPS預估：中位數由7.87元上修至8.05元，其中最高估值8.94元，最低估值6.29元，預估目標價為400.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值8.94(9.48)9.820.3827.3
最低值6.29(6.29)2.543.543.34
平均值8.03(7.92)6.517.9513.1
中位數8.05(7.87)6.747.578.67

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.12億103.84億141.21億183.18億
最低值70.45億71.47億69.10億65.50億
平均值73.26億84.09億94.47億115.86億
中位數73.52億84.16億92.90億98.91億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.5414.26-11.810.4010.42
營業收入12.77億78.39億31.94億31.08億65.64億

詳細資訊請看美股內頁：
Coinbase Global Inc - Class A(COIN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

