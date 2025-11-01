鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估下修至21.6元，預估目標價為237.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.97元下修至21.6元，其中最高估值22.4元，最低估值20.55元，預估目標價為237.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.4(22.4)
|27.37
|29.74
|30.6
|最低值
|20.55(21.25)
|24.85
|27.05
|30.6
|平均值
|21.56(21.93)
|25.73
|28.07
|30.6
|中位數
|21.6(21.97)
|25.5
|27.85
|30.6
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|246.88億
|283.40億
|297.04億
|305.44億
|最低值
|232.84億
|249.56億
|264.15億
|305.44億
|平均值
|236.94億
|262.86億
|277.15億
|305.44億
|中位數
|236.04億
|259.99億
|273.72億
|305.44億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|6.31
|9.04
|9.21
|13.44
|10.73
|營業收入
|145.92億
|166.51億
|162.57億
|185.77億
|221.62億
詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
