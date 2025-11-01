search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)EPS預估下修至21.6元，預估目標價為237.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)做出2025年EPS預估：中位數由21.97元下修至21.6元，其中最高估值22.4元，最低估值20.55元，預估目標價為237.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.4(22.4)27.3729.7430.6
最低值20.55(21.25)24.8527.0530.6
平均值21.56(21.93)25.7328.0730.6
中位數21.6(21.97)25.527.8530.6

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值246.88億283.40億297.04億305.44億
最低值232.84億249.56億264.15億305.44億
平均值236.94億262.86億277.15億305.44億
中位數236.04億259.99億273.72億305.44億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS6.319.049.2113.4410.73
營業收入145.92億166.51億162.57億185.77億221.62億

詳細資訊請看美股內頁：
Reinsurance Group Of America, Inc.(RGA-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

台股首頁我要存股
Reinsurance Group Of America, Inc.183.27-3.03%

