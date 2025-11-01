〈熱門股〉營邦成AMD MI450系列GPU首家合作廠商 周漲逾2成

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-11-01 09:40

伺服器機殼廠營邦 (3693-TW) 轉型為伺服器及存儲的準系統供應商，並成為 AMD(AMD-US) 在 MI450 系列的第一家合作廠商，預計 2026 年第二季量產出貨，激勵營邦近日股價噴漲，本周大漲逾 2 成。

營邦成AMD MI450系列GPU首家合作廠商，周漲逾2成。(鉅亨網資料照)

營邦本周股價漲 27.68%，最高來到 385 元，一舉站上年線，周線連 4 紅。三大法人近日也持續敲進營邦，連續 8 個交易日買超，合計買超 3860 張。

AMD 近期多項重大合作案，營邦有望受惠，除身為「Helios」垂直最佳化機櫃的合作夥伴，成為 AMD MI450 系列 GPU AI 伺服器的第一家合作廠商。另外，AMD 也分別與 Meta(META-US)、OpenAI 及 Oracle 合作，將在 2026 年開始採用 AMD 的 AI 平台，相關效益逐步顯現，可望進一步推升營邦營運。

營邦近期因股價波動劇烈，遭列警示股，公告 9 月自結損益，9 月營收 6.43 億元，月增 37.64%，年減 15.48%，稅後純益 0.96 億元，每股純益 2.24 元。