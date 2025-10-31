鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為245.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.91元上修至2.15元，其中最高估值2.39元，最低估值1.72元，預估目標價為245.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.39(2.18)
|4.4
|6.53
|9.1
|最低值
|1.72(1.21)
|3.1
|3.53
|4.3
|平均值
|2.13(1.88)
|3.73
|5.13
|6.84
|中位數
|2.15(1.91)
|3.69
|5.23
|7.31
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|21.81億
|32.44億
|44.45億
|52.85億
|最低值
|19.48億
|25.66億
|32.13億
|36.41億
|平均值
|21.17億
|29.08億
|37.44億
|44.95億
|中位數
|21.40億
|29.17億
|37.04億
|45.52億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.36
|-0.78
|-0.97
|-0.56
|-2.69
|營業收入
|2.29億
|4.85億
|6.67億
|8.04億
|13.00億
詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 曾提付費合作遭拒！Reddit控告Perplexity偷數據訓練自家AI
- Beyond Meat盤中暴漲逾九成 納入迷因ETF引爆軋空行情
- 迷因股ETF2.0來襲！瞄準高風險高話題標的
- OpenAI推Sora 2影音生成新App 社群媒體股一片倒
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇