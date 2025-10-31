search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：Reddit公司(RDDT-US)EPS預估上修至2.15元，預估目標價為245.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共24位分析師，對Reddit公司(RDDT-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.91元上修至2.15元，其中最高估值2.39元，最低估值1.72元，預估目標價為245.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.39(2.18)4.46.539.1
最低值1.72(1.21)3.13.534.3
平均值2.13(1.88)3.735.136.84
中位數2.15(1.91)3.695.237.31

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值21.81億32.44億44.45億52.85億
最低值19.48億25.66億32.13億36.41億
平均值21.17億29.08億37.44億44.95億
中位數21.40億29.17億37.04億45.52億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-0.36-0.78-0.97-0.56-2.69
營業收入2.29億4.85億6.67億8.04億13.00億

詳細資訊請看美股內頁：
Reddit公司(RDDT-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

相關行情

Reddit公司194.42-7.76%

