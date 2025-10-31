鉅亨速報 - Factset 最新調查：DraftKings公司(DKNG-US)EPS預估下修至0.24元，預估目標價為51.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共24位分析師，對DraftKings公司(DKNG-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.26元下修至0.24元，其中最高估值0.66元，最低估值-0.12元，預估目標價為51.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值0.66(0.66)1.722.873.37
最低值-0.12(-0.12)0.611.541.92
平均值0.25(0.27)1.161.992.74
中位數0.24(0.26)1.161.892.83

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值64.89億79.59億94.23億111.81億
最低值59.36億68.43億74.32億82.57億
平均值62.13億74.53億85.80億98.25億
中位數62.19億74.77億85.49億98.69億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-4.03-3.78-3.16-1.73-1.05
營業收入6.15億12.96億22.40億36.65億47.68億

詳細資訊請看美股內頁：
DraftKings公司(DKNG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

