鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為49.50元

Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至0.35元，預估目標價為49.50元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.6元下修至0.35元，其中最高估值1.9元，最低估值0.2元，預估目標價為49.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.9(1.9)3.665.063.39
最低值0.2(0.66)1.882.553.39
平均值0.8(1.52)2.553.553.39
中位數0.35(1.6)2.53.443.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值263.66億279.73億286.27億269.88億
最低值245.15億233.27億242.13億269.88億
平均值252.13億252.32億261.91億269.88億
中位數249.98億251.77億261.65億269.88億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSIP

