鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為55.00元

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.67元，其中最高估值2.57元，最低估值1.36元，預估目標價為55.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|2.57(2.57)
|4.34
|5.4
|4.3
|最低值
|1.36(1.36)
|2.25
|2.75
|4.3
|平均值
|1.7(1.71)
|3.08
|4
|4.3
|中位數
|1.67(1.69)
|3.03
|4
|4.3
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|280.59億
|309.71億
|318.82億
|304.36億
|最低值
|256.05億
|240.27億
|261.07億
|304.36億
|平均值
|264.14億
|271.64億
|283.00億
|304.36億
|中位數
|263.32億
|272.64億
|283.28億
|304.36億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
