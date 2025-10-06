search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.67元，預估目標價為55.00元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.69元下修至1.67元，其中最高估值2.57元，最低估值1.36元，預估目標價為55.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值2.57(2.57)4.345.44.3
最低值1.36(1.36)2.252.754.3
平均值1.7(1.71)3.0844.3
中位數1.67(1.69)3.0344.3

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值280.59億309.71億318.82億304.36億
最低值256.05億240.27億261.07億304.36億
平均值264.14億271.64億283.00億304.36億
中位數263.32億272.64億283.28億304.36億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSIP

相關行情

台股首頁我要存股
國際紙業45.6101-3.31%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty