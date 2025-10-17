search icon



鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為54.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.6元，其中最高估值1.9元，最低估值0.66元，預估目標價為54.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.9(2.57)3.665.063.87
最低值0.66(0.66)2.43.33.87
平均值1.5(1.65)33.983.87
中位數1.6(1.64)2.9743.87

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值264.90億284.42億295.60億278.87億
最低值256.05億240.27億252.42億278.87億
平均值261.61億262.59億273.22億278.87億
中位數263.25億259.66億267.89億278.87億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.224.474.100.821.57
營業收入205.80億193.63億211.61億189.16億186.19億

詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

