鉅亨速報 - Factset 最新調查：國際紙業(IP-US)EPS預估下修至1.6元，預估目標價為54.50元
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對國際紙業(IP-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.64元下修至1.6元，其中最高估值1.9元，最低估值0.66元，預估目標價為54.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.9(2.57)
|3.66
|5.06
|3.87
|最低值
|0.66(0.66)
|2.4
|3.3
|3.87
|平均值
|1.5(1.65)
|3
|3.98
|3.87
|中位數
|1.6(1.64)
|2.97
|4
|3.87
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|264.90億
|284.42億
|295.60億
|278.87億
|最低值
|256.05億
|240.27億
|252.42億
|278.87億
|平均值
|261.61億
|262.59億
|273.22億
|278.87億
|中位數
|263.25億
|259.66億
|267.89億
|278.87億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.22
|4.47
|4.10
|0.82
|1.57
|營業收入
|205.80億
|193.63億
|211.61億
|189.16億
|186.19億
詳細資訊請看美股內頁：
國際紙業(IP-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
