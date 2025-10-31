鉅亨速報 - Factset 最新調查：CVS保健(CVS-US)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為92.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對CVS保健(CVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.53元，其中最高估值6.7元，最低估值6.22元，預估目標價為92.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.7(6.7)
|7.55
|9
|10.7
|最低值
|6.22(6.22)
|6.55
|6.73
|7.84
|平均值
|6.49(6.47)
|7.14
|8.11
|9.49
|中位數
|6.53(6.4)
|7.15
|8.09
|9.45
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|4,596.07億
|4,376.30億
|4,744.56億
|5,110.34億
|最低值
|3,915.27億
|3,919.51億
|4,014.88億
|4,515.22億
|平均值
|3,994.32億
|4,161.57億
|4,380.43億
|4,714.70億
|中位數
|3,977.35億
|4,171.17億
|4,392.96億
|4,606.08億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|5.46
|5.95
|3.14
|6.47
|3.66
|營業收入
|2,686.54億
|2,919.35億
|3,227.87億
|3,582.73億
|3,726.92億
詳細資訊請看美股內頁：
CVS保健(CVS-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
