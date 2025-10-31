search icon



menu-icon
anue logo
馬來西亞房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon


鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：CVS保健(CVS-US)EPS預估上修至6.53元，預估目標價為92.50元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對CVS保健(CVS-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.4元上修至6.53元，其中最高估值6.7元，最低估值6.22元，預估目標價為92.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.7(6.7)7.55910.7
最低值6.22(6.22)6.556.737.84
平均值6.49(6.47)7.148.119.49
中位數6.53(6.4)7.158.099.45

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值4,596.07億4,376.30億4,744.56億5,110.34億
最低值3,915.27億3,919.51億4,014.88億4,515.22億
平均值3,994.32億4,161.57億4,380.43億4,714.70億
中位數3,977.35億4,171.17億4,392.96億4,606.08億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS5.465.953.146.473.66
營業收入2,686.54億2,919.35億3,227.87億3,582.73億3,726.92億

詳細資訊請看美股內頁：
CVS保健(CVS-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCVS

相關行情

台股首頁我要存股
CVS保健76.69-4.85%

延伸閱讀

section icon

鉅亨講座

看更多
  • 講座
  • 公告


    Empty
    Empty