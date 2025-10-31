鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為76.65元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.91元，其中最高估值1.95元，最低估值1.75元，預估目標價為76.65元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.95(1.93)
|2.29
|2.89
|3.37
|最低值
|1.75(1.7)
|1.91
|2.33
|3.2
|平均值
|1.88(1.81)
|2.11
|2.58
|3.29
|中位數
|1.91(1.8)
|2.13
|2.54
|3.29
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.63億
|51.88億
|57.32億
|63.90億
|最低值
|46.40億
|49.07億
|54.06億
|60.69億
|平均值
|46.91億
|50.54億
|55.40億
|62.30億
|中位數
|46.85億
|50.31億
|55.11億
|62.31億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|1.84
|2.64
|2.78
|2.28
|1.90
|營業收入
|24.26億
|34.34億
|42.64億
|44.14億
|44.56億
詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
