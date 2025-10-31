鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為76.65元

search icon



Factset 最新調查：Floor & Decor控股(FND-US)EPS預估上修至1.91元，預估目標價為76.65元

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.8元上修至1.91元，其中最高估值1.95元，最低估值1.75元，預估目標價為76.65元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.95(1.93)2.292.893.37
最低值1.75(1.7)1.912.333.2
平均值1.88(1.81)2.112.583.29
中位數1.91(1.8)2.132.543.29

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.63億51.88億57.32億63.90億
最低值46.40億49.07億54.06億60.69億
平均值46.91億50.54億55.40億62.30億
中位數46.85億50.31億55.11億62.31億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS1.842.642.782.281.90
營業收入24.26億34.34億42.64億44.14億44.56億

詳細資訊請看美股內頁：
Floor & Decor控股(FND-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

美股市場預估EPSFND

