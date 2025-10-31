鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為215.00元

search icon



根據FactSet最新調查，共10位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.49元上修至6.65元，其中最高估值6.8元，最低估值6.41元，預估目標價為215.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值6.8(6.6)7.748.419.32
最低值6.41(6.27)7.157.838.43
平均值6.62(6.49)7.478.168.88
中位數6.65(6.49)7.58.358.88

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值22.63億24.69億26.71億28.68億
最低值22.36億24.01億25.24億26.64億
平均值22.51億24.35億25.94億27.66億
中位數22.49億24.39億25.74億27.66億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.129.15--1.934.26
營業收入15.60億12.20億14.61億17.41億19.84億

詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

