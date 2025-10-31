鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至6.65元，預估目標價為215.00元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對斯必克科技(SPXC-US)做出2025年EPS預估：中位數由6.49元上修至6.65元，其中最高估值6.8元，最低估值6.41元，預估目標價為215.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|6.8(6.6)
|7.74
|8.41
|9.32
|最低值
|6.41(6.27)
|7.15
|7.83
|8.43
|平均值
|6.62(6.49)
|7.47
|8.16
|8.88
|中位數
|6.65(6.49)
|7.5
|8.35
|8.88
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|22.63億
|24.69億
|26.71億
|28.68億
|最低值
|22.36億
|24.01億
|25.24億
|26.64億
|平均值
|22.51億
|24.35億
|25.94億
|27.66億
|中位數
|22.49億
|24.39億
|25.74億
|27.66億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.12
|9.15
|--
|1.93
|4.26
|營業收入
|15.60億
|12.20億
|14.61億
|17.41億
|19.84億
詳細資訊請看美股內頁：
斯必克科技(SPXC-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：斯必克科技(SPXC-US)EPS預估上修至6.54元，預估目標價為202.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：科爾礦業(CDE-US)EPS預估上修至0.91元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：LPL Financial Holdings Inc(LPLA-US)EPS預估上修至19.79元，預估目標價為420.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：萊迪思半導體LSCC-US的目標價調降至75元，幅度約3.23%
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇