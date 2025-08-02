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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Floor & Decor控股FND-US的目標價調升至83元，幅度約3.75%

鉅亨網新聞中心


根據FactSet最新調查，共22位分析師，對Floor & Decor控股(FND-US)提出目標價估值：中位數由80元上修至83元，調升幅度3.75%。其中最高估值100元，最低估值60元。

綜合評級 - 共有25位分析師給予Floor & Decor控股評價：積極樂觀8位、保持中立15位、保守悲觀2位。

Floor & Decor控股今(2日)收盤價為76.99元。近5日股價下跌3.75%，標普指數下跌0.38%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


文章標籤

美股FND市場預估目標價

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