鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-10-31 21:00

以精準預測 2008 年次級抵押貸款危機而聞名的傳奇投資人 Michael Burry，在沉寂將近兩年後，於周四 (30 日) 重返社群媒體 X，發出了一則含糊的市場泡沫警訊。這則貼文是他大約兩年來的首次社群媒體公開發言。

《大賣空》主角Burry回歸社群 發布市場泡沫警訊(圖:shutterstock)

Burry 在貼文中引用了電影《大賣空》(The Big Short) 中由克里斯汀・貝爾 (Christian Bale) 飾演的形象照片，並寫道：「有時，我們看到泡沫。有時，我們可以採取行動。有時，唯一獲勝的舉動就是不要參與。」

雖然 Burry 所指的泡沫內容尚未立即明確，但考慮到市場近期對人工智慧 (AI) 泡沫的猜測，他可能指涉這個快速發展的產業。

最近幾個月，人們對於 AI 泡沫的擔憂有所增加。具體的擔憂來自晶片製造商輝達 (NVDA-US) 對其主要客戶 OpenAI 進行的投資。由於 OpenAI 是輝達的主要客戶，此舉引發了市場對「循環融資」的恐懼。儘管存在這些擔憂，輝達本周仍創下了 5 兆美元的歷史新高估值，部分原因是市場寄望公司能從改善中的美中貿易關係中受益。

回顧 Burry 的歷史，他曾因成功預測並從 2008 年次級抵押貸款危機中獲利，而聲名大噪。此外，他還曾在 2021 年對迷因股 (meme stocks) 和加密貨幣中的重大投機泡沫發出過警告。