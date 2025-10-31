〈陸股盤後〉中美貿易休兵後投資人逢高出場 滬指連二黑但守穩3950點大關
鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導
中國 A 股三大指數周五 (31 日) 收盤同步走低，上證指數(SSEC) 連兩日收黑，因投資人在中美貿易戰休兵後逢高獲利了結，重新聚焦企業獲利表現跟經濟基本面。
滬指周五收跌 0.81% 至 3954.79 點，深證成指 (SZI) 收低 1.14% 至 13378.21 點，創業板指收黑 2.31% 至 3187.53 點，滬深兩市成交額合計人民幣 2.32 兆元，較上一交易日量縮 1039 億元，但連續第五天超過 2 兆元。
大盤方面，保險股領跌，中國太保跌近 6%，培育鑽石類股亦回檔，力量鑽石跌超 8%，記憶體、CPO 等類股也大幅回調，正帆科技、瀾起科技、盈新發展跌超 10%，雲漢芯城、江波龍跌幅居前。
上漲族群方面，創新藥類股活躍，三生國健、舒泰神、眾生藥業、聯環藥業、海思科漲停。影視院線族群全天強勢，歡瑞世紀、博納影業漲停。Sora 概念震蕩走強，福石控股、三六零、奧瑞德漲停。海南自貿區類股、CRO 概念股亦漲幅居前，而福建板塊再度走强，平潭發展 11 個交易日內 8 度漲停，福建金森跟福龍馬也連 2 日亮燈。AI 應用概念股逆勢拉升，榮信文化、福石控股雙雙漲停。
根據 Wind 統計數據，滬深兩市及北交所共 3759 檔股票上漲，1548 檔下跌，平盤 131 檔，滬深北三市共 90 檔股票漲幅在 9% 以上，25 檔股票跌幅在 9% 以上。
恒生前海基金表示，近期指數多次衝高回落，滬指在 4000 點大關持續拉鋸，反覆突破又失守。中美高層會談、關稅政策等外部因素的變化，進一步加重了資金的謹慎心態，多空雙方博弈情緒也更趨濃厚。短期市場料將以震蕩格局為主，後續仍需密切關注政策面、資金面以及外部環境的變化情況。短期來看，市場風格可能適度做一些平衡，回歸性價比和景氣度。長期來看，中國資產正處於重估的趨勢中，短期回調不改長期向好趨勢，後續市場有望走出修復行情。
巨豐投顧則認為，隨著一系列逆周期調節政策實施，A 股市場確認底部並進入強勢階段。中期來看，政策利多料將推動 A 股市場進一步上行，建議投資人逢低進場，短線可關注第三季報財報成長族群，中線持續關注 AI、軍工、半導體等景氣改善類股。
招商證券指出，由於散戶信心充足、資金充足，有效抵禦貿易摩擦的負面因素、部分公司第三季業績承壓，有力推動資本市場強勢向好，資本市場各業務線景氣度有望持續改善，券商直接受益、盈利持續改善。保險方面，隨著股市持續向好、債券利率底部抬升，投資收益率顯著好於持續下降的綜合負債成本率，短期利差損風險警報解除，保險潛在投資價值持續提升。
