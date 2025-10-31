普發1萬怎麼領最賺？臺銀數存登記最高500元回饋+2.075%高利 土銀ATM再抽8千大紅包

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-10-31 12:20

‌



政府「全民 + 1 政府相挺」普發現金 1 萬元政策即將啟動，自 114 年 11 月 5 日起開放線上登記。為響應政策並鼓勵數位金融，臺灣銀行與土地銀行兩大公股銀行紛紛祭出獨家加碼優惠，鼓勵民眾選擇數位管道或至指定 ATM 提領，讓普發現金的 1 萬元發揮最大效益。

普發1萬怎麼領最賺？臺銀數存登記500元回饋+2.075%高利 土銀ATM再抽8千大紅包。（圖: shutterstock)）

臺灣銀行鎖定數位族群，推出「數位存款帳戶新戶限定回饋活動」，鼓勵民眾將臺銀新臺幣數位存款帳戶設為普發現金匯入帳戶。活動期間（即日起至 114 年底）完成指定任務，最高可獲得新臺幣 500 元回饋金。

臺銀的加碼活動堪稱「三重奏」，包含：

活動一：普發登記加碼：114 年 11 月 1 日至 12 月 31 日期間，新戶使用臺銀數存帳戶完成普發現金登記並成功入帳，可享額外 100 元回饋金。此外，該數存帳戶還能享有 10 萬元以內 2.075% 高利活存，及每月 99 次網銀跨轉免手續費。

活動二：新戶手機門號設為數存帳號，再賺 200 元回饋金。

活動三：學貸新戶限定：特定對象新戶首次開通「臺銀行動 + APP」，即可再獲得 200 元回饋金。

土地銀行則針對 ATM 提領族群推出「全民 + 1 政府相挺 土銀幸福提款」抽獎活動，只要民眾在 114 年 11 月 17 日至 115 年 1 月 16 日期間，持任一銀行晶片金融卡至土地銀行 ATM 點選「全民 + 1 政府相挺」專區提領普發現金款項，即可獲得抽獎機會。

土銀這次活動總計將抽出 890 名幸運兒，獎項皆為「臺灣 Pay」金融卡紅利點數，包括：

頭獎： 10 名，紅利 80,000 點（等值 8,000 元）。

貳獎： 80 名，紅利 8,000 點（等值 800 元）。

參獎： 800 名，紅利 800 點（等值 80 元）。

中獎者需綁定「臺灣 Pay」或「土地銀行行動支付 APP」，並於 116 年 12 月 31 日前折抵消費金額使用。土地銀行鼓勵民眾在領取現金的同時，也能試試手氣，將普發現金放大再加碼。