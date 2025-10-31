鉅亨網編譯陳韋廷 2025-10-31 13:30

‌



工業富聯 (601138-CN) 今 (31) 日午間收盤下跌 7.21% 至每股 72.35 元 (人民幣，下同)，連兩日回調，但周三(29 日) 曾上漲 9.2% 至 80.8 元，創下歷史新高，總市值一舉突破 1.6 兆元，這一表現距四個月前 20.94 元的低谷已飆漲逾 280%，成為本輪 AI 浪潮中最受矚目的「逆襲者」。

市值逼近茅台！工業富聯AI伺服器全球市佔七成 專家：不是代工廠 是新算力帝國（圖：Shutterstock）

曾被視為「富士康代工廠」的工業富聯，如今正以全新姿態重寫資本市場估值邏輯。自 2018 年登陸 A 股以來，這家企業已從通訊設備、精密製造等傳統業務，轉型為全球 AI 算力基礎設施的核心供應商，股價狂飆的背後則是全球雲端廠​​商對 AI 算力的瘋狂加碼。

‌



亞馬遜、微軟、輝達等巨頭持續擴建資料中心，推動 AI 伺服器需求激增，而工業富聯憑藉 20 餘年智能製造積累的規模化交付能力，精準卡位這一「剛需」。

根據周三發布的財報，工業富聯今年前三季營收 6039.31 億元，年增 38.4%，歸母淨利 224.87 億元，年增 48.52%，其中雲端運算業務成為成長主引擎，前三季營收成長超 65%，第三季單季更突破 75%。

雲端服務商業務表現特別亮眼，該業務佔雲端運算總營收 70%，今年前三季較去年同期成長超 150%，第三季增逾 210%，GPU AI 伺服器更是異軍突起，前三季營收年增 5 倍成長超 300%，第三季季增 90%、年比暴增 5 倍。通訊網路業務同樣受惠於 AI 需求，交換器第三季單季年增 100%，800G 交換器單季增速更超 27 倍。

市場對工業富聯定位的轉變，源自其在核心技術環節的深度綁定。身為輝達 GB200 等 AI 伺服器的核心製造商，GB200 系列已實現量產爬坡，良率持續優化。

針對下一代 GB300 產品，工業富聯已收到大型雲端服務商明確出貨需求，預計在今年下半年釋放新動能。

此外，高速交換器領域，工業富聯 800G 產品今年上半年營收較去年成長近三倍，未來將與 CPO(共封裝光學)、1.6T 交換器等尖端技術協同，持續驅動成長。

AI 算力的全球熱潮為工業富聯提供了歷史機會。根據 TrendForce 數據，今年 AI 伺服器產值將達 2,980 億美元，佔整體伺服器市場七成以上。工業富聯憑藉著智慧製造優勢，與客戶深度合作開發液冷機櫃等關鍵技術，其產品已廣泛應用於全球高性能 AI 資料中心。

中金公司分析指出，隨著海外算力需求持續旺盛，工業富聯作為核心供應商，不僅有望維持龍頭份額，單機櫃利潤更可能因 NV 機櫃複雜度提升而增長，迎來「量價齊升」。

資本市場的熱情已轉化為真金白銀的持股。根據公募基金今年第三季財報，工業富聯持股排名從第二季第 157 位飆升至第 7 位，成為前十大重倉股中躍升最快的個股。

此外，5G 通訊 ETF 等指數產品也將工業富聯納入前四大持股，資金正從傳統板塊向 AI 算力硬科技龍頭集中。

不過，高成長背後亦有隱憂。工業富聯坦言，今年前三季經營活動現金流淨流出 41.41 億元，主因 AI 伺服器需求旺盛，公司加大備貨。此外，客戶集中度較高的風險仍須警覺，其對前五大客戶營收佔比偏高，若主要客戶需求波動，可能直接影響績效。

從「代工廠」到「AI 算力底座」，工業富聯蛻變折射出全球科技產業鏈的重構。當輝達等巨頭定義 AI 時代的「新石油」，工業富聯已悄悄成為輸送這條「能源」的關鍵管道。