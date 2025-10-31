鉅亨速報 - Factset 最新調查：保德信金融(PRU-US)EPS預估上修至14.2元，預估目標價為117.50元
鉅亨網新聞中心
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對保德信金融(PRU-US)做出2025年EPS預估：中位數由13.97元上修至14.2元，其中最高估值14.7元，最低估值13.86元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|14.7(14.27)
|15.44
|16.17
|16.8
|最低值
|13.86(13.41)
|14.4
|15.5
|16.8
|平均值
|14.2(13.98)
|14.86
|15.84
|16.8
|中位數
|14.2(13.97)
|14.8
|15.85
|16.8
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|596.23億
|623.46億
|649.36億
|676.12億
|最低值
|533.13億
|542.43億
|557.50億
|676.12億
|平均值
|567.25億
|586.16億
|608.43億
|676.12億
|中位數
|571.03億
|588.20億
|614.46億
|676.12億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.00
|19.51
|-3.93
|6.74
|7.50
|營業收入
|570.33億
|709.34億
|600.50億
|539.79億
|704.05億
詳細資訊請看美股內頁：
保德信金融(PRU-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 從總經到ETF一次掌握市場脈動
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：百特醫療產品(BAX-US)EPS預估下修至2.4元，預估目標價為22.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至2.74元，預估目標價為100.00元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Markel Group Inc(MKL-US)EPS預估上修至100元，預估目標價為2,053.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Antero Resources Corp(AR-US)EPS預估下修至1.8元，預估目標價為43.00元
鉅亨講座看更多
- 講座
- 公告
下一篇